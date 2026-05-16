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Культограм: Древний Рим

АСторис, Буденновский проспект, 49/97

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Место, где тоги были дресс-кодом, сплетни решали судьбы, а хлеб и зрелища были базовым минимумом. Римляне умели брать лучшее у других (особенно у греков) и прокачивать это до уровня «работает на века». Их культура не была оторвана от реальности — наоборот, она служила повседневной жизни и укреплению общества. Римская культура — это фундамент, на котором до сих пор стоит современный мир: от дорог и законов до любви к хорошим зрелищам и обсуждениям «кто прав». Будет живо, остроумно и без скучных лекций — почти как в сенате, только без заговоров (ну, почти). Тоги не обязательны, любопытство — да. В стоимость включено: — Погружение в историю Древнего Рима; — Приветсвенные напитки (игристое или лимонад); — Фоторепортаж во время мероприятия. Спикер: Полина Касперович — сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.

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