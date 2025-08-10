Групповой мастер-класс Италия с изюминкой вечера: азотная подача десерта от Шефа. В меню: - Равиоли с креветкой в сливочном соусе - Брускетта с печеным баклажаном и страчателлой - Канноли с заварным кремом и апельсиновым снегом Бронируй местечко через ВК