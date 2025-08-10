Кулинарный мастер-класс: изюминка Италии
1-я Майская улица, 20/7
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от 3900₽ до 4200₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Групповой мастер-класс Италия с изюминкой вечера: азотная подача десерта от Шефа. В меню: - Равиоли с креветкой в сливочном соусе - Брускетта с печеным баклажаном и страчателлой - Канноли с заварным кремом и апельсиновым снегом Бронируй местечко через ВК
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