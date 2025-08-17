Кулинарный мастер-класс: изюминка Грузии
1-я Майская улица, 20/7
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Завершение:
от 3700₽ до 3900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Групповой мастер-класс с изюминкой вечера: азотное приготовление десерта от шефа. В меню: — Хинкали с креветкой и сыром сулугуни в соусе Том-ям — Хачапури по мегрельски — Азотный десерт: свекольное мороженое с грецким орешком Бронируй местечко через ВК.
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