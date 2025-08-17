Групповой мастер-класс с изюминкой вечера: азотное приготовление десерта от шефа. В меню: — Хинкали с креветкой и сыром сулугуни в соусе Том-ям — Хачапури по мегрельски — Азотный десерт: свекольное мороженое с грецким орешком Бронируй местечко через ВК.