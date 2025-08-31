Кулинарный мастер-класс: Франции
1-я Майская улица, 20/7
Начало:
Завершение:
от 4000₽ до 4300₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Групповой мастер-класс, где ты погрузишься в романтичную атмосферу Франции через кулинарные шедевры. В меню: — Говядина по-бургундски — Нисуаз с домашним майонезом — Профитроли с карамельным диском Бронируй местечко через ВК. Стоимость: 4300 за персону / 4000 за персону от 2-х человек
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи