Групповой мастер-класс, где ты погрузишься в романтичную атмосферу Франции через кулинарные шедевры. В меню: — Говядина по-бургундски — Нисуаз с домашним майонезом — Профитроли с карамельным диском Бронируй местечко через ВК. Стоимость: 4300 за персону / 4000 за персону от 2-х человек