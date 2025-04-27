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Кулинарный мастер-класс
Cream, 1-я Майская улица, 20/7
Начало:
Завершение:
4900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
В этот вечер приготовишь: — Стейк из говядины с соусом демиглас и молодым картофелем — Салат с ростбифом — Авторский брауни с домашним мороженым и азотом
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