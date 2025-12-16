Новый мастер-класс по созданию кружки в технике ручной лепки с затейливой ручкой или объемными орнаментами в виде сердечек, цветочков, ягодок и т.п. Ручная лепка + роспись Длительность +/- 2,5 часа Все материалы включены в стоимость. Запись желательна не менее, чем за сутки. Если до начала занятия осталось менее суток, просто позвоните в студию, чтобы уточнить наличие свободных мест Расписание мастер-классов смотри на сайте.