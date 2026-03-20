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Кристиан Диор. Искусство женственности

Капитонов Сад, Приятный переулок, 3/72

Начало:

Завершение:

6400₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Поговоришь о человеке, который вернул миру красоту после войны, о рождении стиля New Look и о том, почему дом Dior до сих пор остаётся символом элегантности, силы и утончённости. История о том, как в послевоенное время Кристиан Диор заново открыл женственность, о создании легендарного New Look, связи с Пабло Пикассо, суевериях модельера и многом другом. В стоимость включено: - Welcome-зона - Несколько подач в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова - Увлекательное путешествие в мир моды и стиля - Репортажная съёмка в стильных локациях «Капитонов сад» Спикер: Полина Касперович, сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, писатель, член Евразийского художественного Союза.

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