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Коста Лакоста

Левобережная улица, 72

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от 3000₽ до 11000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Для тех, кто любит стильные лайвы, современную поп-сцену и музыку с лёгкой меланхолией и красивым битом. Мрачная романтика, танцевальный поп и вайб ночного города — концерт Коста Лакоста обещает вечер, где хочется одновременно подпевать, танцевать и немного драматично смотреть в потолок. Артист, который уверенно смешивает поп, хип-хоп и электронное звучание, выйдет на сцену с главными хитами, атмосферными треками и фирменной эстетикой, за которую его любят слушатели. В программе — узнаваемые песни, яркий свет, плотный звук и настроение большого ночного концерта.

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