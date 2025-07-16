«По-другому», «Весна», «Поневоле», «Алые водопады» — треки эпатажного и яркого Коста Лакоста, покорившие музыкальные сердца. Творческая универсальность Лакосты — органично звучать как поверх танцевальной панк-музыки, так и радио-дружелюбного мумбатона, но его главный источник вдохновения — это поп-музыка 80-ых и 90-ых. В дуэте с Лолитой, творческом союзе с Элджеем или в сольных треках, как бы ни менялся визуальный и творческий стиль исполнителя, ясно одно: все его треки пропитаны личными историями, которыми музыкант хочет делиться со своими слушателями.