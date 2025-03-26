Лекция для взрослых о писателе, которого знает каждый ребенок. Он был другом детей. На его стихах вырастали поколения, а фамилия Чуковский оставалась почти у каждого в памяти. Вспоминая сейчас яркую книгу с его весёлой историей о Мойдодыре, нам сложно будет представить, что в жизни он не был всегда лёгким и радостным человеком. За привычным нам образом всегда стоял и другой Чуковский. Истерзанный травлей, сменами профессий и переездами человек, который, несмотря ни на что, старался сохранить в себе способность отличать добро от зла. На лекции ты узнаешь: — Почему рассерженный на отца Николай Корнейчуков стал Корнеем Ивановичем Чуковским и как это изменение повлияло на его жизнь? — Как одесский журналист Чуковский сблизился с петербургскими представителями литературной богемы Серебряного века? — Кем же считал себя сам Чуковский: журналистом, переводчиком, литературным критиком, поэтом или некрасоведом? — Что такое Чукоккала и почему там были все: от Анны Ахматовой, Владимир Маяковский, Леонид Андреев и Игорь Северянин? — Повлиял ли его детский цикл на воспитание собственной дочери, ставшей известной правозащитницей в СССР? Лекция будет интересна всем, кто хочет открыть для себя нового Чуковского. Не только веселого автора детских стихов, но ещё смелого исследователя и глубокого литературного критика. Лектор: Наталья Марченко. Кандидат филологических наук, автор научных статеи? в ведущих россии?ских и зарубежных журналах, спикер и лектор городских мероприятий Предварительное бронирование мест обязательно. Количество мест ограничено.