Концерт «Симфония Ведьмак»
Ростсельмаш, улица Менжинского, 2
Начало:
Завершение:
от 2100₽ до 4400₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Концертная программа по мотивам одной из самых популярных игр – «Симфония Ведьмак» в исполнении камерного состава с участием вокала. Легендарная ролевая игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» знаменита не только богатым наполнением, но и завораживающим саундтреком. Эпические мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира, созданного по мотивам серии романов Анджея Сапковского. В исполнении камерного состава оркестра CAGMO прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновленные культурой древних славян. Этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала перенесёт зрителей в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира.
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