Вечер музыки, что дышит светом и спокойствием. Миленхолия — это лиричный инди-проект девушки из Таганрога. Её песни — как утренний воздух после дождя: чистые, немного прозрачные, но с глубиной, от которой становится теплее. Где-то солнечные ритмы, где-то — шугейз и мягкая грусть. Концерт вместе с проектом завтраки весь день. Вход по тарифам Циферблата.