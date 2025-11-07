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Концерт авторской музыки в Ц

Циферблат
проспект Соколова, 46

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от 100₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер музыки, что дышит светом и спокойствием. Миленхолия — это лиричный инди-проект девушки из Таганрога. Её песни — как утренний воздух после дождя: чистые, немного прозрачные, но с глубиной, от которой становится теплее. Где-то солнечные ритмы, где-то — шугейз и мягкая грусть. Концерт вместе с проектом завтраки весь день. Вход по тарифам Циферблата.

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