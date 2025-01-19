Легендарная музыкальная программа «Синема, Синема, Синема, от тебя мы без ума», а также ретро-шлягеры 30-40х гг. XX века. 19 января ресторан «Пино Нуар» приглашает на традиционный тёплый музыкальный вечер уже полюбившегося всем гостям ведущего актёра театра Моссовета, заслуженного артиста РФ Андрея Межулиса. Артист исполнит песни старого доброго кино, а также знаменитые ретро-шлягеры 30-40х гг. прошлого столетия и с юмором прочитает несколько комичных актёрских баек. Конечно же, всех гостей ждёт автограф-фотосессия с актёром и изысканный ужин из трех подач блюд от звездного шеф-повара ресторана «Пино Нуар» Мишеля Кристманна! Меню ужина: — Салат из сезонных овощей в сопровождении нежного ростбифа — Ароматный бифштекс из телятины в сопровождении деликатного персийяда и яйца-пашот — Авторский десерт с хурмой и воздушным муссом из крема англез в сопровождении компота из мандаринов Забронировать билеты можно по телефону.