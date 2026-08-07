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Коллективная память Ростова-на-Дону

переулок Островского, 123, вход слева от «Булки и торты»

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

А что, если город тоже умеет помнить? Почему одни места Ростова становятся частью нашей общей памяти, а другие постепенно исчезают из неё? Почему мы по-разному воспринимаем памятники, старые здания и места трагедий? Поговорят о коллективной памяти Ростова-на-Дону и о том, как прошлое превращается в символы, мифы и истории, которые продолжают жить в настоящем. На лекции посмотрят на знакомые места Ростова под новым углом и разберут, как формируется представление города о самом себе и почему одни истории мы продолжаем помнить, а другие забываем.

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