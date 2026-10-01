Коллажный кинопоказ «Питер Пэн»
komvarand, улица 19-я Линия, 53А
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Нестареющая классика британского кинематографа, подарившая нам один из самых узнаваемых образов Питера Пэна в истории кино. Вспомнишь же, как заворожённо прилипал к телевизору двадцать лет назад, влюбляясь в одного героя за другим. Вход: 1200р. — для одного, 1500р. — для двоих. В билет включена чашечка отменной какавы. Для посещения кинопоказа необходимо заранее забронировать себе стульчик в ТГ, ибо их всего шесть штук на всех желающих.
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