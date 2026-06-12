Волшебные миры: Новогоднее волшебство
Фудхолл 67, Большая Садовая улица, 65, 2 этаж
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Про событие
Любимые фэнтези-вселенные встретятся с зимними сказками и новогодними традициями. А сотни авторских изделий помогут найти подарок, который словно ждал именно тебя. Ты найдëшь: авторские украшения, керамика, свечи, игрушки, парфюмерия, текстиль и многое другое. А ещё в программе: — выступления музыкантов; — увлекательные лекции; — розыгрыши подарков; — конкурс на лучший тематический образ (можно участвовать всей семьëй); — МК по средневековым танцам для всех желающих.
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