ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Волшебные миры: Новогоднее волшебство

Фудхолл 67, Большая Садовая улица, 65, 2 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Любимые фэнтези-вселенные встретятся с зимними сказками и новогодними традициями. А сотни авторских изделий помогут найти подарок, который словно ждал именно тебя. Ты найдëшь: авторские украшения, керамика, свечи, игрушки, парфюмерия, текстиль и многое другое. А ещё в программе: — выступления музыкантов; — увлекательные лекции; — розыгрыши подарков; — конкурс на лучший тематический образ (можно участвовать всей семьëй); — МК по средневековым танцам для всех желающих.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Электрослабость
Электрослабость

от 2000₽

Мальбэк х Сюзанна
Мальбэк х Сюзанна

от 3000₽

Экскурсия в мастерскую художественного стекла
Экскурсия в мастерскую художественного стекла
до

1350₽

Культограм: Магия французской музыки
Культограм: Магия французской музыки

3200₽

ночные грузчики
ночные грузчики

1700₽

Summer of Haze
Summer of Haze

1200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи