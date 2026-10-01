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Коллажный кинопоказ «Нотинг Хилл»

komvarand, улица 19-я Линия, 53А

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

История о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл (один из районов Лондона), жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель... Вход: 1200р. — для одного, 1500р. — для двоих. В билет включена чашечка отменной какавы. Для посещения кинопоказа необходимо заранее забронировать себе стульчик в ТГ, ибо их всего шесть штук на всех желающих.

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