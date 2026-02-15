Профессиональный каппинг совместно с командой Coffee Story В программе — дегустация топовых лотов в 3 этапа: 1 этап — Эспрессо-дегустация • 1 лот от Coffee Story • 1 лот от Self 2 этап — Каппинг лотов разных обжарщиков Tasty, The Welder Catherine, Rockets, Self 3 этап — дегустация Батч Брю 4 рандомных лота Розыгрыш призов для участников Запись в ТГ