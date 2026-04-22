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Книжный опыт

Бутик-отель «39», улица Шаумяна, 39

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры
Выставки

Про событие

Интеллектуальная игра для любителей книг «Книжный опыт», цель которой — углубить познание себя и других через литературу. Формат: каждый участник вслепую берёт карточку с вопросом и честно отвечает, опираясь на свой читательский опыт; после мини-монолога другие участники участвуют в обсуждении. В процессе формируется список книг-рекомендаций, который участники получают после вечера. Встреча ограничена 12 участниками; предварительное бронирование обязательно. Преимущества: обогатит литературные предпочтения, поможет глубже понять себя и других через литературу, позволит найти новых авторов и стать частью сообщества любителей книг.

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