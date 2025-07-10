Книжный клуб: «Вино из одуванчиков»
Теплица. Бережно, улица Седова, 5
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Возможность обсудить, как Рэй Брэдбери «запечатал лето в бутылку» в книге «Вино из одуванчиков», Ты поговоришь о детстве, магии простых вещей и вечном беге времени, и сможешь насладиться ароматным кофе, авторским десертом и душевной атмосферой. «Лето — это не время года, а состояние души».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи