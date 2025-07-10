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Книжный клуб: «Вино из одуванчиков»

Теплица. Бережно, улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Возможность обсудить, как Рэй Брэдбери «запечатал лето в бутылку» в книге «Вино из одуванчиков», Ты поговоришь о детстве, магии простых вещей и вечном беге времени, и сможешь насладиться ароматным кофе, авторским десертом и душевной атмосферой. «Лето — это не время года, а состояние души».

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