Возможность обсудить, как Рэй Брэдбери «запечатал лето в бутылку» в книге «Вино из одуванчиков», Ты поговоришь о детстве, магии простых вещей и вечном беге времени, и сможешь насладиться ароматным кофе, авторским десертом и душевной атмосферой. «Лето — это не время года, а состояние души».