[отменено] Киновечер: «Как перестать сомневаться?»
Теплица. Бережно, улица Седова, 5
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Внимание: событие отменено по техническим причинам. Кинопоказ короткометражного фильма Игоря Граслова и обсуждение со зрителями. Мероприятие посвящено теме сомнений – автора, гостей, сомнениям в целом. Мы не решаемся начать новое дело из-за нехватки времени или достаточных ресурсов; уйти с работы из-за стабильной зарплаты и внешних обязательств; рискнуть из-за объективных причин. В центре обсуждения – фильм об авторе, который 3 года пытался его снять. Но вместо этого занимался стендапом, продвижением клиентов и другой работой ради заработка. Это фильм про проблемы: от полета вдохновения и творческих амбиций до суровой реальности и нехватки денег. Выводы автора на каждом из этапов от момента, как он ушел с работы графическим дизайнером — до момента, как он снял фильм. Хронометраж — 26 минут, фильм насыщен экспериментальным визуалом, сопровождающим рассуждения Игоря.
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