Кинопросмотр в атмосфера страха и творчества. Погрузишься в мир ужасов и напряжения, посмотрев культовый фильм. Этот фильм продолжает историю о Фредди Крюгере, который преследует своих жертв в их снах. Сочетая элементы ужасов и чёрного юмора, он стал знаковым в жанре слэшеров и оставил значительный след в поп-культуре. Киносмотр пройдёт совместно с художницей Fatality Duck, после показа — обсуждение детских страхов. Вспомнишь, что кого пугало в детстве и пугает до сих пор. Событие проходит в рамках выставки «У страха глаза велики». Код двери от галереи: 1357#