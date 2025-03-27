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Кинопросмотр с художником. «Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мёртв»

Соборный переулок, 22

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Кинопросмотр в атмосфера страха и творчества. Погрузишься в мир ужасов и напряжения, посмотрев культовый фильм. Этот фильм продолжает историю о Фредди Крюгере, который преследует своих жертв в их снах. Сочетая элементы ужасов и чёрного юмора, он стал знаковым в жанре слэшеров и оставил значительный след в поп-культуре. Киносмотр пройдёт совместно с художницей Fatality Duck, после показа — обсуждение детских страхов. Вспомнишь, что кого пугало в детстве и пугает до сих пор. Событие проходит в рамках выставки «У страха глаза велики». Код двери от галереи: 1357#

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