Теперь каждую среду и четверг можно будет смотреть любимые фильмы в кофейне. О фильме: Придворный конь Гай Юлий Цезарь на свою беду подслушивает разговор бояр и узнает о заговоре против князя. Что же делать? Защитить-то князя некому! Богатыри далеко — ловят разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях… Но если плохие парни собираются захватить мир, то кому-то же надо его спасти? Кто же он, настоящий герой, который придет на помощь? Конечно, конь Юлий! Настоящий стратег и «великий комбинатор». Он непременно всех спасет, а если не спасет, то хотя бы постарается. Главное, чтобы операция по спасению мира не обернулась полной катастрофой.