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Кинопоказ: «Существо в корзине» (1981)

В порядке
улица Баумана, 2/12

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Культовый хоррор 80-х «Существо в корзине» Фрэнка Хененлоттера. О фильме: «Молодой парень Дуэйн с плетеной корзиной заселяется в дешёвый отель в не самом благополучном районе Нью-Йорка, и поначалу не вызывает к себе подозрений. Однако вскоре в отеле начинают твориться жуткие вещи. И все благодаря содержимому его корзины — жуткому уродливому брату-близнецу Дуэйна, которому палец в зубастый рот не клади, откусит по локоть». Хененлоттер, хотя и называл себя «эксплуатационным режиссером», никогда не хотел снимать банальные ужастики. Уже в этом дебюте он заложил основы своего безбашенного стиля, главная особенность которого — сочетание откровенно комедийных моментов с жуткими хоррор-сценами. Мизерный бюджет, начинающие актеры и кустарные спецэффекты не помешали фильму стать хитом проката, а в дальнейшем приобрести культовую славу среди любителей «плохих фильмов» и обзавестись двумя продолжениями. Стоимость: Донат от 200 р.

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