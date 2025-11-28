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Кинопоказ с обсуждением: «Антон тут рядом»

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Фильм рассказывает историю о молодом человеке с аутизмом Антоне Харитонове и его жизни в социальных приютах без должной помощи. Вместе с приглашённым экспертами обсудишь судьбу героя фильма, особенности социализации людей с нейроособенностями. Эксперты: • Анна Кудашко — ведущий специалист отдела аналитической и образовательной деятельности НЦПТИ • Асатуров Сергей Размикович, директор ГБУСОН РО «Донской семейный многофункциональный центр», клинический (медицинский) психолог

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