Кинопоказ с обсуждением: «Антон тут рядом»
улица Седова, 5
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Фильм рассказывает историю о молодом человеке с аутизмом Антоне Харитонове и его жизни в социальных приютах без должной помощи. Вместе с приглашённым экспертами обсудишь судьбу героя фильма, особенности социализации людей с нейроособенностями. Эксперты: • Анна Кудашко — ведущий специалист отдела аналитической и образовательной деятельности НЦПТИ • Асатуров Сергей Размикович, директор ГБУСОН РО «Донской семейный многофункциональный центр», клинический (медицинский) психолог
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