Фильм рассказывает историю о молодом человеке с аутизмом Антоне Харитонове и его жизни в социальных приютах без должной помощи. Вместе с приглашённым экспертами обсудишь судьбу героя фильма, особенности социализации людей с нейроособенностями. Эксперты: • Анна Кудашко — ведущий специалист отдела аналитической и образовательной деятельности НЦПТИ • Асатуров Сергей Размикович, директор ГБУСОН РО «Донской семейный многофункциональный центр», клинический (медицинский) психолог