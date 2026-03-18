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Кинопоказ «Крик»

Stars Coffee, Большая Садовая улица, 81/31

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Теперь каждую среду и четверг можно будет смотреть любимые фильмы в кофейне. О фильме: По городу прокатилась волна жестоких убийств, жертвами становятся беззащитные люди. Новой жертвой телефонного маньяка из городка Вудсборо может стать ещё одна девушка — Сидни Прескотт. Год назад её мать была изнасилована и убита, а теперь маньяк угрожает ей самой. Но в первой ночной схватке с убийцей девушка смогла спастись. Полиция находит на месте покушения маску и плащ. Впрочем, такие маски можно купить в лавке ужасов, и проку для следствия от найденных улик нет никакого.

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