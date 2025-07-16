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Кинопоказ фильма «Ботеро» + обсуждение с искусствоведом

Киноцентр «Большой», Красноармейская улица, 105

Начало:

Завершение:

490₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм прослеживает судьбу художника-самоучки Фернандо Ботеро от провинциального городка Медельина в Колумбии до мирового признания. В фмльме показаны и Ботеро-человек, и его искусство — две составляющие силы его личности, позволившие преодолеть бедность, десятилетия жестокой критики и трагическую смерть четырёхлетнего сына. Ты увидишь на экране редкие кадры: дети художника открывают коробки с эскизами пятидесятилетней давности, лежавшими всё это время в заброшенном хранилище; сам Фернандо Ботеро проводит экскурсию по своей мастерской; его картины висят на выставке рядом с произведениями Пабло Пикассо. Картину представит и обсудит со зрителями после просмотра искусствовед и арт-критик Ольга Софина.

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