Фильм прослеживает судьбу художника-самоучки Фернандо Ботеро от провинциального городка Медельина в Колумбии до мирового признания. В фмльме показаны и Ботеро-человек, и его искусство — две составляющие силы его личности, позволившие преодолеть бедность, десятилетия жестокой критики и трагическую смерть четырёхлетнего сына. Ты увидишь на экране редкие кадры: дети художника открывают коробки с эскизами пятидесятилетней давности, лежавшими всё это время в заброшенном хранилище; сам Фернандо Ботеро проводит экскурсию по своей мастерской; его картины висят на выставке рядом с произведениями Пабло Пикассо. Картину представит и обсудит со зрителями после просмотра искусствовед и арт-критик Ольга Софина.