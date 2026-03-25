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Кинопоказ «8 подруг Оушена»

Stars Coffee, Большая Садовая улица, 81/31

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Теперь каждую среду и четверг можно будет смотреть любимые фильмы в кофейне. О фильме: Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни. Она точно знает, что для него потребуется, — команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель — неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах — в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года – бале в Метрополитен-музее. Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на виду.

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