Киноклуб «На гребне волны»
Большая Садовая улица, 69А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Просмотр и обсуждение полнометражного фильма «На гребне волны» (К. Бигелоу), 1992, триллер, драма, США. Криминальный триллер, в котором безупречный агент ФБР под прикрытием проникает в криминальную банду спортсменов-экстремалов. Молодой Киану Ривз. Эпичные съемки сложных трюков. Фильм, который по праву стал классикой жанра боевиков 90-х. Ведущий мероприятия — Павлов Артём. Оплата производится на месте.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи