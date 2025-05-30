Просмотр и обсуждение полнометражного фильма «На гребне волны» (К. Бигелоу), 1992, триллер, драма, США. Криминальный триллер, в котором безупречный агент ФБР под прикрытием проникает в криминальную банду спортсменов-экстремалов. Молодой Киану Ривз. Эпичные съемки сложных трюков. Фильм, который по праву стал классикой жанра боевиков 90-х. Ведущий мероприятия — Павлов Артём. Оплата производится на месте.