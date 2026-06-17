Поговорят о семье Кеннеди — династии, где власть шла рядом с изменами, громкими романами и трагедиями. Разберут, что скрывалось за образом идеальной американской семьи и почему история Кеннеди до сих пор считается одной из самых драматичных в мире. В стоимость включено: — welcome-зона; — три подачи блюд и закуски в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — увлекательное погружение в мир семьи Кеннеди; — фотосъёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Полина Ларина Деятель искусств, создатель клуба искусств Parole, сооснователь культурных вечеров с винной дегустацией Larv.