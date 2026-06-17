ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Кеннеди: власть, любовь и проклятие семьи

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

6400₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Поговорят о семье Кеннеди — династии, где власть шла рядом с изменами, громкими романами и трагедиями. Разберут, что скрывалось за образом идеальной американской семьи и почему история Кеннеди до сих пор считается одной из самых драматичных в мире. В стоимость включено: — welcome-зона; — три подачи блюд и закуски в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — увлекательное погружение в мир семьи Кеннеди; — фотосъёмка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Полина Ларина Деятель искусств, создатель клуба искусств Parole, сооснователь культурных вечеров с винной дегустацией Larv.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Квинтет Оксаны Ференчук
Квинтет Оксаны Ференчук

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста