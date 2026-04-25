ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Кедр Ливанский

Волна, Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Кедр Ливанский, она же Яна Кедрина — инди-певица, продюсер и диджей с аутентичным и рефлексирующим миром, который она выстраивала на протяжении многих лет. Начав свою музыкальную карьеру с панк-рок группы, Яна перешла к электронной музыке, выпустив дебютный сингл «Сгорает» в 2015 году. Помимо сольной карьеры, певица успела принять участие в различных музыкальных проектах, в том числе выступила куратором программы Boiler Room x Ballantine's True Music Studios в Москве, где представила лайнап из местных исполнителей. А также провела множество концертов в Европе, Азии и по всей России. Также выступают: Misha Tune, Polo, Ccarminiss.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ДМЦ
ДМЦ

от 1600₽

Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона
Шоу виртуозов. Симфонический оркестр Майкла Джексона

от 2000₽

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста