Кедр Ливанский, она же Яна Кедрина — инди-певица, продюсер и диджей с аутентичным и рефлексирующим миром, который она выстраивала на протяжении многих лет. Начав свою музыкальную карьеру с панк-рок группы, Яна перешла к электронной музыке, выпустив дебютный сингл «Сгорает» в 2015 году. Помимо сольной карьеры, певица успела принять участие в различных музыкальных проектах, в том числе выступила куратором программы Boiler Room x Ballantine's True Music Studios в Москве, где представила лайнап из местных исполнителей. А также провела множество концертов в Европе, Азии и по всей России. Также выступают: Misha Tune, Polo, Ccarminiss.