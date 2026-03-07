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Кедр Ливанский — псевдоним российского электронного музыканта, певицы, продюсера и диджея Яны Кедриной. В своих песнях она много рефлексирует, отражая своё мироощущение. Лирика абстрактна, но при этом искренняя и близкая для многих людей.
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