Трибьют Amy Winehouse в оригинальном и джазовом звучании. Карина Милицина — московская певица, исполнительница джаза, блюза, соула, рок и поп-хитов, авторской музыки. Когда она на сцене, в неё влюбляешься без остатка. Ярчайшая и неподражаемая, пленяющая своим талантом и чувственностью, Карина Милицина, узнаваемая исполнительница и любимица московской публики, многогранная артистка в этот вечер представит программу из самых известных хитов репертуара Amy Winehouse, вместе с достойными музыкантами Ростова.