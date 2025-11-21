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Карина Милицина. Tribute Amy Winehouse
Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166
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от 1400₽ до 1600₽
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
Трибьют Amy Winehouse в оригинальном и джазовом звучании. Карина Милицина — московская певица, исполнительница джаза, блюза, соула, рок и поп-хитов, авторской музыки. Когда она на сцене, в неё влюбляешься без остатка. Ярчайшая и неподражаемая, пленяющая своим талантом и чувственностью, Карина Милицина, узнаваемая исполнительница и любимица московской публики, многогранная артистка в этот вечер представит программу из самых известных хитов репертуара Amy Winehouse, вместе с достойными музыкантами Ростова.
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