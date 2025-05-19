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Караоке с оркестром: Sinteza Orchestra
Конгресс-холл ДГТУ, площадь Гагарина, 1
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от 1200₽ до 3000₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное
Про событие
Главные русские караоке-хиты в исполнении оркестра, в новой программе Sinteza Orchestra, где каждый зритель становится участником. Только представь, ты исполняешь любимые треки в компании друзей под аккомпанемент настоящего оркестра.
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