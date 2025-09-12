Её песни — это блюз, хард-рок и классический романс.. Это одновременно акустическая размеренная романтика и рокенролльный драйв. Готов к путешествию в загадочные миры, где уживаются зловещие фигуры итальянского Возрождения, французские еретики-альбигойцы, персонажи легенд древних кельтов и вуду вместе с обычными современниками, с их переживаниями, радостями и печалями? Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. Забронировать стол можно по номеру телефона +7 (928) 173-33-06 через WhatsApp