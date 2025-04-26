Эта встреча для тебя, если тебе близок театр и творчество или тебе просто интересно, как устроена жизнь за кулисами. Обо всём этом расскажет режиссёр Екатерина Рындина. Основные вопросы встречи: — создание театра «человек в кубе» — мир по другу сторону занавеса: как проходят репетиции, чем живут актёры и как создаются спектакли — о театре эмоционально-насыщенных форм Новый гость разговорного клуба «ИСКРА Центра» — режиссёр Екатерина Рындина. Она окончила Ростовское театральное училище, позже — режиссёрский факультет ГИТИС. Она режиссёр, художественный руководитель и создатель театра «Человек в кубе». Театр работает в Ростове-на-Дону с 2011 года и продолжает традицию театра эмоционально-насыщенных форм режиссёра, театрального деятеля 20 в. А. Я. Таирова. Участие бесплатное, но регистрация обязательна.