ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Как создать свой театр?

Креативный кластер С52, улица Суворова, 52А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Эта встреча для тебя, если тебе близок театр и творчество или тебе просто интересно, как устроена жизнь за кулисами. Обо всём этом расскажет режиссёр Екатерина Рындина. Основные вопросы встречи: — создание театра «человек в кубе» — мир по другу сторону занавеса: как проходят репетиции, чем живут актёры и как создаются спектакли — о театре эмоционально-насыщенных форм Новый гость разговорного клуба «ИСКРА Центра» — режиссёр Екатерина Рындина. Она окончила Ростовское театральное училище, позже — режиссёрский факультет ГИТИС. Она режиссёр, художественный руководитель и создатель театра «Человек в кубе». Театр работает в Ростове-на-Дону с 2011 года и продолжает традицию театра эмоционально-насыщенных форм режиссёра, театрального деятеля 20 в. А. Я. Таирова. Участие бесплатное, но регистрация обязательна.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста