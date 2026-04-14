Лекция о том, как научиться видеть большие смыслы в картинах и получать удовольствие от похода в музей. Имя Антонины Арсентьевны Нарыжной знают самые искушённые ценители интеллектуального отдыха из Ростова-на-Дону. Каждая её лекция — это встреча, которая остаётся в мыслях слушателей надолго: искусство становится ближе и понятнее, а философские отступления лектора наполняют и оставляют приятное послевкусие. На лекции поговорят о том, как развить способность воспринимать глубокие идеи в произведениях искусства и наслаждаться посещением музеев. Ты узнаешь чуть больше про то, как художники используют ритм, жест, цвет, свет и другие средства, чтобы донести до зрителя свой замысел. Подойдёт для широкого круга слушателей. Предварительное бронирование обязательно.