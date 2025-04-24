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Как русреал-сюжеты помогают романтизировать жизнь

В порядке
улица Баумана, 2/12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Автор книги «Птица» и большая фанфикшн-энтузиастка Ольга Власенко расскажет про русреал-сюжеты и то, как они нам помогают. Дебютная книга Ольги — «Птица» — как раз пример такого сюжета. Young adult история об ангелах и человечности, так что узнаешь всё из первых рук.

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