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Как русреал-сюжеты помогают романтизировать жизнь
улица Баумана, 2/12
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Бесплатно
Возраст 12+
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Необычное
Про событие
Автор книги «Птица» и большая фанфикшн-энтузиастка Ольга Власенко расскажет про русреал-сюжеты и то, как они нам помогают. Дебютная книга Ольги — «Птица» — как раз пример такого сюжета. Young adult история об ангелах и человечности, так что узнаешь всё из первых рук.
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