Автор книги «Птица» и большая фанфикшн-энтузиастка Ольга Власенко расскажет про русреал-сюжеты и то, как они нам помогают. Дебютная книга Ольги — «Птица» — как раз пример такого сюжета. Young adult история об ангелах и человечности, так что узнаешь всё из первых рук.