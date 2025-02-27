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Как понять искусство Кореи

Особняк братьев Мартын, Шолохов-Центр, Большая Садовая, 125/69

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о ключевых мотивах корейской эстетики и их отражении в современной культуре. В тени далёких веков, когда история человечества лишь начинала свой путь, родилась одна из самых самобытных и закрытых культур мира – искусство Кореи. Эта древняя цивилизация, окружённая горами и морями, развивалась под покровом тайны, создавая уникальные традиции и художественные формы. Сегодня искусство Кореи, наполненное гармонией, многослойностью и глубокой символикой, становится настоящим источником вдохновения. На лекции искусствоведа Татьяны Сухоруковой ты узнаешь о том, как традиционное корейское искусство эволюционировало до наших дней, оставаясь при этом верным своим корням. Участники встречи обсудят ключевые моменты развития этой культуры, её влияние на мировое сообщество и то, почему оно остается актуальным в современном мире. Лектор: Татьяна Сухорукова. Доцент кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации ЮФУ, Член Союза художников России, член секции искусствоведов при Ростовском отделении СХ России. Количество мест на лекцию ограничено.

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