Небольшое путешествие во времени — в эпоху, когда русская аристократия проводила сезоны в Ницце и Монте-Карло, отдыхала в Крыму и наслаждалась красотой Италии. В атмосферном Капитоновом саду за ужином поговорят о любимых курортах, привычках и удовольствиях богатых русских. В стоимость включено: — Зона с приветственными напитками и угощениями; — 3 подачи блюд в сопровождении тихих вин от шефа Владимира Капитонова; — Увлекательное погружение в мир искусства; — Репортажная съемка в стильных локациях «Капитонов сад». Спикер: Мария Братолюбова Кандидат исторических наук Доцент ЮФУ, Автор экскурсионного проекта «Иду, куда хочу».