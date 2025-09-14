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Как Лев Толстой

Теплица.Бережно
улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Показ короткометражки «Как Лев Толстой» — искреннего высказывания о семье и взрослении. Герой, взяв своего сына, отправляется на поиски отца, который внезапно ушёл из дома. После фильма зрителей ждёт встреча и обсуждение с идейным автором и продюсером картины Сергеем Джелауховым. Вход свободный, по регистрации *Чтобы подтвердить запись, организаторы свяжутся с тобой за день до мероприятия **Если возникла проблема с заполнением формы регистрации, можно записаться на мероприятие по номеру телефона

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