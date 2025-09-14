Показ короткометражки «Как Лев Толстой» — искреннего высказывания о семье и взрослении. Герой, взяв своего сына, отправляется на поиски отца, который внезапно ушёл из дома. После фильма зрителей ждёт встреча и обсуждение с идейным автором и продюсером картины Сергеем Джелауховым. Вход свободный, по регистрации *Чтобы подтвердить запись, организаторы свяжутся с тобой за день до мероприятия **Если возникла проблема с заполнением формы регистрации, можно записаться на мероприятие по номеру телефона