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Кабаре

Новая Земля, улица Седова, 5

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Живой джаз, приглушённый свет, звон бокалов и шоу, которое будет происходить совсем рядом — прямо среди гостей. 21:00 — DJ Lime 21:00–00:00 — живой джаз 22:00–01:00 — шоу-балет 00:00–03:00 — DJ Nika Красивые люди. Коктейли. Музыка. Немного театра. И вечер, в котором можно позволить себе чуть больше обычного. Бронь столов по тел.

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