Живой джаз, приглушённый свет, звон бокалов и шоу, которое будет происходить совсем рядом — прямо среди гостей. 21:00 — DJ Lime 21:00–00:00 — живой джаз 22:00–01:00 — шоу-балет 00:00–03:00 — DJ Nika Красивые люди. Коктейли. Музыка. Немного театра. И вечер, в котором можно позволить себе чуть больше обычного. Бронь столов по тел.