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Джон Гальяно

Фуд Холл, Большая Садовая улица, 65

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+

Про событие

Вечер, посвященный модельеру. Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, незабываемое путешествие в историю Джона Гальяно. На вечере ты узнаешь, как парень из простой небогатой семьи стал одним из культовых модельеров своего времени. Речь пойдёт о работе Гальяно в Dior, Givenchy, Maison Margiela, а также в собственном модном доме. Участники рассмотрят невероятной красоты коллекции Гальяно и увидят, как много звёзд доверяют создание нарядов на самые знаковые события именно Джону. В стоимость включено: - Увлекательное путешествие в историю Джона Гальяно; - Лёгкие угощения; - Бокал игристого; - Репортажная съемка.

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