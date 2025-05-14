Вечер, посвященный модельеру. Вдохновение, новые знакомства, приятные сюрпризы и, конечно, незабываемое путешествие в историю Джона Гальяно. На вечере ты узнаешь, как парень из простой небогатой семьи стал одним из культовых модельеров своего времени. Речь пойдёт о работе Гальяно в Dior, Givenchy, Maison Margiela, а также в собственном модном доме. Участники рассмотрят невероятной красоты коллекции Гальяно и увидят, как много звёзд доверяют создание нарядов на самые знаковые события именно Джону. В стоимость включено: - Увлекательное путешествие в историю Джона Гальяно; - Лёгкие угощения; - Бокал игристого; - Репортажная съемка.