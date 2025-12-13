Встреча-лекция с Лизой Лосевой, писателем, журналистом и лауреатом премии «Русский детектив». Лиза расскажет о громких расследованиях XIX–XX веков, о том, как работали сыщики прошлых эпох и почему реальные дела нередко оказываются драматичнее любого романа. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.