Джек Потрошитель Российской Империи и знаменитые дела советских сыщиков
Читай-город, Большая Садовая улица, 110
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Встреча-лекция с Лизой Лосевой, писателем, журналистом и лауреатом премии «Русский детектив». Лиза расскажет о громких расследованиях XIX–XX веков, о том, как работали сыщики прошлых эпох и почему реальные дела нередко оказываются драматичнее любого романа. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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