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Джек Потрошитель Российской Империи и знаменитые дела советских сыщиков

Читай-город, Большая Садовая улица, 110

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Встреча-лекция с Лизой Лосевой, писателем, журналистом и лауреатом премии «Русский детектив». Лиза расскажет о громких расследованиях XIX–XX веков, о том, как работали сыщики прошлых эпох и почему реальные дела нередко оказываются драматичнее любого романа. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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