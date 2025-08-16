Джазовые тона
проспект Соколова, 46
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от 4₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В Циферблате прозвучат мелодии, в которых встречаются разные культуры и эпохи. Тигран Аракельян — лауреат международных конкурсов, выпускник Ростовской консерватории им. Рахманинова — исполнит программу, объединившую народную, восточную и европейскую музыку. Испанские, французские и армянские мотивы оживут в мягком джазовом звучании, создавая атмосферу летнего вечера. Вход по тарифам Ц. Тариф — 4 руб./минута, всё включено: угощения, чай, кофе и уют.
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