ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

«Джаз — всему голова!» с Владимиром Ченом

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Новый дискуссионный клуб в Esse Jazz Club. Тема первой встречи: Как джаз повлиял на становление и развитие HipHop, Neo Soul и R’n’B музыки. Спикер: Владимир Чен, он же DJ/BBoy/MC Chensky. Тёрнтейблист. Культовая личность в музыкальной среде Ростова-на-Дону, ценитель фанка, хип-хопа, ритм-н-блюза, нео-соула и хаус-музыки, собирающий свою коллекцию пластинок уже 14 лет. — Резидент музыкального объединения Propaganda Machine by Surf Coffee — Преподаватель школы Tochka DJ — Участник объединения MoveDjSpace, развивающего диджеинг и тёрнтаблизм в России На лекции поговорят об искусстве сэмплирования. Сэмплинг в музыке — это процесс использования фрагментов звуковых записей (сэмплов) из существующих произведений для создания нового художественного произведения. — Поговоришь о том, как джаз сэмплировался и использовался в современной музыке и нашёл своё отражение в HipHop, Neo Soul и R’n’B направлениях — Разберёшь старые джазовые композиции, которые продюсеры 90-х и 00-х брали для использования в своих треках — Как на базе мира сэмплирования появились музыкальные группы, которые стали играть в живом исполнении Лекция будет подкреплена наглядными примерами в умелых руках Владимира Чена.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Культограм: Музыка в кино
Культограм: Музыка в кино

3200₽

Культограм: Музыка кино
Культограм: Музыка кино

3200₽

Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»
Концерт-лекция «Майкл джексон. Путь звезды»

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста