Новый дискуссионный клуб в Esse Jazz Club. Тема первой встречи: Как джаз повлиял на становление и развитие HipHop, Neo Soul и R’n’B музыки. Спикер: Владимир Чен, он же DJ/BBoy/MC Chensky. Тёрнтейблист. Культовая личность в музыкальной среде Ростова-на-Дону, ценитель фанка, хип-хопа, ритм-н-блюза, нео-соула и хаус-музыки, собирающий свою коллекцию пластинок уже 14 лет. — Резидент музыкального объединения Propaganda Machine by Surf Coffee — Преподаватель школы Tochka DJ — Участник объединения MoveDjSpace, развивающего диджеинг и тёрнтаблизм в России На лекции поговорят об искусстве сэмплирования. Сэмплинг в музыке — это процесс использования фрагментов звуковых записей (сэмплов) из существующих произведений для создания нового художественного произведения. — Поговоришь о том, как джаз сэмплировался и использовался в современной музыке и нашёл своё отражение в HipHop, Neo Soul и R’n’B направлениях — Разберёшь старые джазовые композиции, которые продюсеры 90-х и 00-х брали для использования в своих треках — Как на базе мира сэмплирования появились музыкальные группы, которые стали играть в живом исполнении Лекция будет подкреплена наглядными примерами в умелых руках Владимира Чена.