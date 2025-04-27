Джаз под открытым небом
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Концерт, финальный аккорд фестиваля «Культурные выходки» в Циферблате. Оксана Ференчук — джазовая певица, композитор, педагог и человек, чьё пение заставляет одновременно думать о Нью-Йорке и влюбляться в родной город. — Лауреат международных конкурсов — Автор альбома, записанного в Нью-Йорке — Лидер джазового секстета и создатель онлайн-школы ONWAVES Оксана поёт искренне, свободно, по-настоящему. Её музыка держится в воздухе дольше, чем аплодисменты — и остаётся с тобой даже после концерта.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи