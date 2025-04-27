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Джаз под открытым небом

Циферблат
проспект Соколова, 46

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900₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Концерт, финальный аккорд фестиваля «Культурные выходки» в Циферблате. Оксана Ференчук — джазовая певица, композитор, педагог и человек, чьё пение заставляет одновременно думать о Нью-Йорке и влюбляться в родной город. — Лауреат международных конкурсов — Автор альбома, записанного в Нью-Йорке — Лидер джазового секстета и создатель онлайн-школы ONWAVES Оксана поёт искренне, свободно, по-настоящему. Её музыка держится в воздухе дольше, чем аплодисменты — и остаётся с тобой даже после концерта.

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