Концерт, финальный аккорд фестиваля «Культурные выходки» в Циферблате. Оксана Ференчук — джазовая певица, композитор, педагог и человек, чьё пение заставляет одновременно думать о Нью-Йорке и влюбляться в родной город. — Лауреат международных конкурсов — Автор альбома, записанного в Нью-Йорке — Лидер джазового секстета и создатель онлайн-школы ONWAVES Оксана поёт искренне, свободно, по-настоящему. Её музыка держится в воздухе дольше, чем аплодисменты — и остаётся с тобой даже после концерта.