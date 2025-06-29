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Вечер живой музыки под открытым небом от джаз-клуба Esse и креативного пространства «Д30». Романтика тёплых ростовских вечеров в самом центре старого города, живая музыка, мягкий свет, еда и напитки от винилового бара «На игле». Окунись в эту атмосферу летнего джазового вечера с настоящим ростовским биг-бендом. В программе вечера любимые джазовые мелодии и выступление лучших ростовских вокалистов.
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