Романтика тёплых ростовских вечеров в самом центре старого города, живая музыка, мягкий свет, еда и напитки от винилового бара «На игле». Окунись в эту атмосферу летнего джазового вечера с настоящим ростовским биг-бендом. Оркестр был образован весной этого года. В его составе музыканты, постоянные резиденты клуба Эссе, участники и руководители собственных коллективов, заслуженные и признанные мастера российского джаза. Все они объединились под руководством Овагема Султаняна в полноценный джазовый оркестр, чтобы наполнить новым звучанием и смыслами музыкальную палитру ростовского джаза. В программе вечера любимые джазовые мелодии и выступление лучших ростовских вокалистов.