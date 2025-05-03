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«Джаз — это люди» с Кириллом Зиновьевым. Наследие Чета Бейкера

Esse Jazz Club, Красноармейская улица, 166

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Услышишь как меланхоличную лирику, так и виртуозные импровизации, отражающие дух «крутого джаза» 1950-х. Это будет интерактивный формат: вначале прочтут небольшую лекцию, потом будет концерт, а затем — вопросы от зрителей для артистов. Уникальный музыкально-образовательный проект «Джаз — это люди» под руководством музыканта и педагога Кирилла Зиновьева представляет концерт, посвящённый творчеству джазовой иконы — трубачу и вокалисту Чету Бейкеру. Концерт объединит живое исполнение музыки с рассказом о влиянии Бейкера на мировую культуру. В программе прозвучат знаковые композиции из репертуара Бейкера, включая My Funny Valentine, Let’s Get Lost и Time After Time, переосмысленные Кириллом Зиновьевым и приглашёнными музыкантами. Перед концертом Кирилл Зиновьев проведёт лекцию о жизни Бейкера: его взлётах, трагедиях и новаторском стиле. После выступления артисты ответят на вопросы аудитории, раскрывая секреты работы над материалом. «Музыка Чета Бейкера — это разговор без слов, где каждый звук дышит искренностью, — говорит Кирилл Зиновьев. — Нам важно не просто сыграть его композиции, но и показать, как личность артиста отражается в нотах. Ведь джаз — это всегда истории людей» Состав: Владимир Востров — труба Ангелина Подгорная — фортепиано Алина Кальмбах — контрабас Кирилл Зиновьев — барабаны

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